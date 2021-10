Was die Finanzierung der geplanten Investitionen angeht, seien die drei Parteien zudem schon weiter, als es das Papier wiedergebe. Die Sätze dazu seien "spartanisch, das gebe ich zu", so Habeck. "Aber wir haben uns sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie diese Sätze in den Koalitionsverhandlungen dann mit konkreten Möglichkeiten unterfüttert werden."