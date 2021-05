Die Sicherheitsbehörden in Deutschland stellen sich auf Desinformationskampagnen und Störungen zur Bundestagswahl im September ein. Die Gefahr für Manipulationsversuche sei größer als bei vorangegangenen Wahlen, sagte der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, am Dienstag.