Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur von "Die Welt", erklärte, dass sich normalerweise am Wahlabend alle die Frage stellen würden, was der neue Kanzler machen werde. "Die Grünen haben das Gesprächsangebot der FDP bereits angenommen und so stellt man sich die Frage, was machen diese Parteien", konstatiert Alexander.