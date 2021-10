Junge Union: Einstimmung auf Opposition

CSU-Chef Markus Söder hatte dagegen kurzfristig abgesagt, was viele Delegierte in ihren Redebeiträgen kritisierten. In der "Welt am Sonntag" warb Söder nun für ein neues Miteinander der beiden Schwesterparteien. "In Stil und Inhalt sollten wir wieder enger zusammenrücken, anstatt öffentlich übereinander zu reden."