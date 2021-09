An einer Kenia- oder Deutschland-Koalition haben SPD und Union ebenso wenig Interesse wie an einer weiteren Großen Koalition. CDU und CSU wären in den genannten Koalitionen nur Juniorpartner. Das kommt für die Union nicht in Frage. Obwohl sie historisch schlecht abschneidet, macht Kanzlerkandidat Armin Laschet früh am Wahlabend klar, er werde "alles daransetzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden".