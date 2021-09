Die Grauen verstehen sich im Gegensatz zu anderen Parteien mit ähnlichen Namen nicht nur als Interessensvertretung für Senioren. Man wolle sich an den Bedürfnissen aller Generationen orientieren. 2017 gegründet bekennt sich die Partei zur sozialen Gerechtigkeit und einer unabhängigen, "an der Sache" orientierten Politik. Die Grauen setzen sich für ein Wahlrecht ab 14 Jahren ein und fordern in ihrem Wahlprogramm außerdem kostenfreie Bildung, umfassende Sanierungen und Digitalisierung in den Schulen. Der größte Teil der Wohnungen sollte in landeseigenen Besitz übergehen.