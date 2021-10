Der Journalist Markus Feldenkirchen merkte an: "Wenn Markus Söder Jamaika unter einem Kanzler Armin Laschet wollte, hätte er das heute so nicht gemacht." Möge man den Grünen und der FDP glauben, werde erst mal ein Dreiersondierungsgespräch mit der SPD geführt, was jedoch keine Absage an Jamaika sei, so Feldenkirchen. Armin Laschet habe am Mittwoch verkörpert, dass Demut der Weg der Union sei, während Markus Söder gewirkt habe wie die "beleidigte Leberwurst, die diese Option noch mehr abräumen will".