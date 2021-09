27. bis 29.09.2021: Die Fraktionssitzungen stehen an. Ausgelotet wird, mit wem sondiert werden soll und mit wem nicht. Die FDP fängt bereits am Montagnachmittag an, am Dienstag folgen SPD, Linke, Grüne und Union. Am Mittwoch will die SPD-Fraktion dann erneut tagen, dabei sollen die Abgeordneten über den Fraktionsvorsitz entscheiden. Die AfD will am Mittwochnachmittag zusammenkommen.