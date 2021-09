Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann sieht seine Partei in einer schweren Krise. Das hänge nicht nur mit dem Wahlkampf zusammen, auch 2017 und 2013 habe die Union bereits Rückgänge erlebt, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Den Ausgang der Bundestagswahl mit historisch schlechten 24,1 Prozent für die Union nannte er ein Desaster.