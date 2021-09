Der gebürtige Kölner Mützenich wuchs in einem Arbeiterhaushalt als jüngstes von drei Kindern auf und studierte in Bonn, Duisburg und Bremen Politik, Geschichte und Wirtschaft. Nach verschiedenen Tätigkeiten auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen zog er 2002 in den Bundestag ein und wurde seither stets direkt wiedergewählt.



Von 2004 bis 2009 war Mützenich Sprecher der AG Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, anschließend dann außenpolitischer Sprecher der Fraktion. Die Außenpolitik blieb auch sein Schwerpunkt, als er Ende 2013 zum stellvertretenden Fraktionschef gewählt wurde. Der verheiratete Vater zweier Kinder engagiert sich ehrenamtlich für den Verein Kindernöte und andere Nichtregierungsorganisationen.



Quelle: AFP