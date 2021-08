"Bei den Grünen wiederum ist es so: Sie versprechen zwar viel, aber das meiste sind rhetorische, also recht vage Zusagen", sagt Theres Matthieß, Gastwissenschaftlerin am WZB. Die AfD wiederum sieht das Hauptproblem in der Einwanderung bildungsferner Schichten. "Deshalb will sie bei der Migration gegensteuern, verspricht aber ansonsten kaum Maßnahmen, um Ungleichheiten zu bekämpfen", analysiert Matthieß.