Die FDP sei in ihrer Grundstruktur eine liberale Partei, in der die Freiheit des Menschen und dessen Entscheidungsfähigkeit an allererster Stelle stünden. Dieser Denkrichtung sei auch er "extrem nah". Bei den Grünen sehe er einen anderen Ansatz: Auf das einzelne Individuum könne man sich in seiner Freiheit nicht verlassen, man müsse dem Einzelnen genau vorschreiben, was er zu tun und wie er zu leben habe. "Also eine zutiefst antiliberale Grundhaltung", schloss Ramsauer.