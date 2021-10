Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, erwartet bei den Gesprächen zur Bildung einer Ampel-Koalition ein hartes Ringen. Niemand solle so tun, "als ob wir uns schon Wattebäuschchen gegenseitig zuwerfen", sagte Göring-Eckardt am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner" und fügte hinzu: