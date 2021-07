Tatsächlich ist das ein Thema, bei dem Scholz konkret in dem Interview wird. Wo Kandidat und Programm zusammenpassen. Sollte er ins Kanzleramt kommen, will er "endlich durchsetzen, dass es gleiche Löhne und Gehälter gibt". Er will vor allem die Löhne in der Pflege anheben. "Das wäre die beste Folge gegen den Gender-Pay-Gap", sagt Scholz. Und er will das Paritätsgesetz, das einige Bundesländer durchsetzen wollten, aber damit gescheitert waren, angehen.