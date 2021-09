FDP-Generalsekretär Volker Wissing will die Inhalte zum Maßstab machen, in der Frage, wer ein möglicher Regierungspartner wird oder nicht. "Am Ende muss es zusammenpassen und ein Programm geben, das die Probleme dieses Landes löst", sagte er im ZDF heute journal. Zu den ersten Gesprächen mit den Grünen vor den offiziellen Sondierungen sagte er, es sei "wichtig miteinander zu sprechen" - dazu hätten beide Parteien den Wählerauftrag bekommen.