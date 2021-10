Ob sich Grüne und FDP über ihre bilateralen Gespräche mit SPD und Union austauschen, ob sie eine gemeinsame Entscheidung fällen werden – all das ist offen. Welche Mutter ist für die Schraube die richtige? Habeck rudert an diesem Freitag wieder zurück: Er habe eher an eine Spax-Schraube gedacht, "an ein dickes Brett, in das muss man irgendwie eine Fixierung reinbringen“, sagt er und lacht. "Spax-Schrauben brauchen keine Mutter."