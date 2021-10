Nun spricht jeder mit jedem. In schmucklosem Ambiente ist am Nachmittag auch die SPD in die Gespräche über die Regierungsbildung eingestiegen. In einem neutralen Bürogebäude in Berlin-Mitte begannen die Sozialdemokraten ihre Gespräche zunächst mit dem FDP-Verhandlungsteam um Parteichef Christian Lindner.