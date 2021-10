Klingbeil: "Union gehört auf Oppositionsbank"

Die Union sieht Klingbeil jedoch klar in der Opposition. Alle Parteien hätten verinnerlicht, was am Wahlsonntag passiert sei, erklärt Klingbeil. In der Union herrsche tiefe Zerstrittenheit. Sie sei geprägt von "monatelangen Machtkämpfen zwischen Laschet und Söder", von "Maskendeals". Zudem habe die Union die "Tür nach rechts" mit Hans Georg Maaßen "weit aufgestoßen", kritisiert Klingbeil.