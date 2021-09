Nach dem historisch schlechtesten Ergebnis so zu tun, als ob man den Kanzler stellen könnte, kam in der Partei nicht gut an. Wahlkreise gingen verloren. In Sachsen und Thüringen, einst schwarze Stammländer, dominiert die AfD. Im Osten und bei Jungwählern ist die CDU vielfach nur noch dritte Kraft. Man dürfe das Ergebnis "nicht schön reden" war die Formel, die heute am häufigsten zu hören war.