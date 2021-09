"Das ist der reine Wahnsinn. Wir sind drin. Ein Mandat. Es muss jetzt auch mit ganz wilden Dingen zugehen, wenn es nicht klappt", so der 41-Jährige weiter. Seidler ist seit 2014 Dänemark-Koordinator der Landesregierung in Kiel und Teil der dänischen Minderheit in Deutschland. Seidler möchte mit seinem Mandat "skandinavische Lösungswege in Berlin vorstellen".