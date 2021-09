Die versprochene langfristige Analyse und Diskussionen in den Gremien, die Laschet und Söder am Montag versprochen hatten, wird vielen nicht reichen. Die Union hat noch nie ein so schlechtes Ergebnis bei Bundestagswahlen geholt. Die Fraktion ist um 50 Abgeordnete kleiner als in der vorigen Legislaturperiode. 49 CDU-Abgeordnete müssen sich einen neuen Job suchen, einer aus der CSU.