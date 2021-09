Denn für die Union geht es um mehr als um Laschet und Jamaika. Es geht darum, ob sie Machtfaktor bleibt und ob sie die Nach-Merkel-Ära übersteht. 2022 wird im Saarland, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gewählt. In zwei Jahren sind Bayern und Hessen an der Reihe. Also in fünf Bundesländern, die die Union führt. Ob sie Volkspartei bleibt, entscheidet sich dort. Und auch schon in diesen Tagen.