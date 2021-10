Sein Auftritt in der CDU-Zentrale wirkt trotzig. Ja, fast ein bisschen wütend, dass sein NRW-Partner Christian Lindner, seines Zeichens FDP-Vorsitzender, ihm die Chance auf Jamaika entzogen hat. Bevor er zu den entscheidenden Sätzen kommt, zählt er über Minuten auf, was seiner Ansicht nach die Chancen von Jamaika gewesen wären. "Ohne Not", so Laschet, einer "tagesaktuellen Stimmung" folgend, hätten FDP und Grüne sich für den falschen Partner entschieden.