In der neuen Bundestagsfraktion der Linken bahnt sich Streit an. Mehrere Abgeordnete fordern nach ZDF-Informationen ein Comeback der umstrittenen Linken-Ikone Sahra Wagenknecht. Unter anderem die Abgeordnete Sevim Dagdelen hat sich in dieser Woche dafür ausgesprochen, dass Wagenknecht eine "herausragende Rolle" in der neuen Fraktion spielt.