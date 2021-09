Das konnte man an der Kurstafel des Daxes im Handelssaal der Frankfurter Börse am Montag beobachten. Denn der Leitindex am Aktienmarkt legte am Montagvormittag um rund ein Prozent zu. "Kurzfristig wird sich in der deutschen Politik nichts ändern. Anleger werden ihre Aufmerksamkeit daher auf die Ereignisse in China sowie die verschiedenen Lieferengpässe richten", brachte das der Anlagestratege Michael Hewson von CMC Markets auf den Punkt.