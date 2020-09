Sie haben auch meinem Land einen großen Dienst erwiesen. Frank-Walter Steinmeier

Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Laudatio auf Draghi heute indirekt kritisiert. "Natürlich ist Kritik an einer unabhängigen Zentralbank und an den handelnden Personen möglich", so Steinmeier. Sie sei "sogar nötig. Aber bitte in einer sachlichen Debatte mit Respekt und Anstand." Ihn besorge "das leichtfertige Fingerzeigen auf Frankfurt". Er wünsche sich, dass die "Missverständnisse und ja: auch gelegentliche Sprachlosigkeit" zwischen der EZB und "der deutschen Öffentlichkeit" überwunden werden. Die EZB, so Steinmeier, solle zum Beispiel seine Politik besser erklären, "ohne sich hinter Fachtermini zu verschanzen".