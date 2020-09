In einer mündlichen Verhandlung wird sich das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe an zwei Tagen intensiv mit dem 2017 in Kraft getretenen BND-Gesetz befassen. Die Verfassungsrichter des Ersten Senats müssen prüfen, welche Befugnisse der deutsche Auslandsgeheimdienst beim Ausspähen von Ausländern im Ausland hat.