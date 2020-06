Oder politische Widersacher werden in Anlehnung an nationalsozialistischen Sprachgebrauch als "Volksverderber" bezeichnet (Björn Höcke). Kritik an ihrer Ausdrucksweise kontern AfD-Politiker regelmäßig mit einem Verweis auf die Meinungsfreiheit und dem Gegenvorwurf, in Deutschland sei man auf dem Weg zur "Meinungsdiktatur" (Jörg Meuthen).