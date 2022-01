Das bisher restriktivste Konzept stammt von einer Gruppe um den FDP-Abgeordneten Benjamin Strasser und dem CDU-Mann Ansgar Heveling: Die geschäftsmäßige - also regelmäßig angebotene - Sterbehilfe solle grundsätzlich unter Strafe gestellt werden, aber es müsse Ausnahmen geben, die an strenge Bedingungen geknüpft sind, so stand es in einem Eckpunktepapier. Wie genau das Konzept aussehen soll, will diese fünfköpfige Gruppe nun in der Bundespressekonferenz vorstellen.