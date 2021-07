Bei der Pogo-Partei lag es an formalen Fehlern. Wie so häufig, wenn Parteien abgelehnt werden müssen. Mal fehlen die drei Unterschriften auf dem Antrag. Mal Satzung und/oder Programm. Mal ging Post verloren. Mal wurden Rechenschaftsberichte zu spät eingereicht, in denen die Verwendung von Steuergeldern dargelegt werden muss. Deswegen ist die Deutsche Kommunistische Partei diesmal nicht dabei. Und mal fehlt es schlicht an Mitgliedern.