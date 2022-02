Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich vieles geändert: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Sonntag eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben an. Dazu soll mit dem Haushalt 2022 ein Sondervermögen im Volumen von 100 Milliarden Euro gebildet werden, aus dem dann auch in den Folgejahren Mehrausgaben bestritten werden sollen. Der Anteil der Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll unter Einbeziehung des Sondervermögens auf zwei Prozent oder mehr ansteigen. Für das Jahr 2021 wären die zwei Prozent des BIP übrigens 71,2 Milliarden Euro gewesen.