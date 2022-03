Aber warum überhaupt ein neues Flugzeug? Was ist mit dem Eurofighter? Der ist in der Luftwaffe angekommen und etabliert, aber ihm fehlt eine im Nato-Bündnis wichtige Eigenschaft: Er wurde von den USA nie zertifiziert, Atomwaffen zu tragen. Das ist in der Luftwaffe aktuell nur der inzwischen arg betagte Tornado. In der Nato haben aber auch Mitgliedsländer, die selbst keine Kernwaffen besitzen, die Aufgabe - im Rahmen der nuklearen Teilhabe - im Ernstfall amerikanische Atomwaffen einzusetzen. Das ist ein wesentlicher Teil der Abschreckungspolitik der Nato. Und die hat unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine wieder sehr an Bedeutung gewonnen.