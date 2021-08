In gut sechs Monaten über das Mittelmeer, am Horn von Afrika und Indien vorbei nach Singapur, Japan, Südkorea und Australien - was klingt wie eine traumhafte Kreuzfahrtroute, ist für die Fregatte "Bayern" eine Mission in hochpolitische Gewässer. Am Montag bricht das Kriegsschiff der Bundeswehr von Wilhelmshaven aus mit mehr als 200 Soldaten auf in Richtung Indopazifik.