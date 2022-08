Truppenrotation : Bundeswehr schickt Zivilmaschine nach Mali

Die Bundeswehr hat den Austausch von Truppen in Mali wieder aufgenommen. Am Donnerstagmorgen startete die Maschine eines zivilen Vertragspartners am Flughafen Köln mit 90 Soldatinnen und Soldaten an Bord, wie die Bundeswehr per Twitter mitteilte. Die dortigen Behörden hätten die Genehmigung für einen Flug erteilt, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos bei Potsdam der Deutschen Presse-Agentur.