Dabei werde der eingeschlagene Weg, mehr Aufgaben an Externe und die Industrie zu vergeben, korrigiert - wo nötig. "Just in Time" - also wie bei der Zulieferung von Teilen erst zum benötigten Zeitpunkt in der Autoindustrie - "hat nicht funktioniert", sagte sie und forderte, nicht nur an Bewährtem festzuhalten. "Lassen sie uns also mutig sein und lassen sie uns das ehrliche und offene Wort führen."