Rechtsextremismus in der Truppe gab es schon immer - damals wie heute. So wie leider überall in der deutschen Gesellschaft. Und das ist die eigentliche Schande, wie es Horst Seehofer bei der Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichts nannte. "Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sind die größten Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands", so der Bundesinnenminister.