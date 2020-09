Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, hat Lücken bei Ausrüstung, Personal und Infrastruktur in der Bundeswehr kritisiert. Intern komme es zwar gut an, dass Uniformierte seit Januar kostenlos Bahn fahren dürfen - das sei aber nicht der Kern, sagte Wüstner. Im Einsatz gehe es aber um gute Ausbildung und Ausrüstung. Da fehle es nach wie vor an vielem, ebenso wie an einer effizienten Verwaltung.