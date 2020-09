Deutschland ist Teil der Internationalen Allianz gegen den IS. Angeführt von den USA wird die Allianz vor allem von westlichen und arabischer Staaten getragen. Neben dem Einsatz im Irak beteiligt sich die Bundeswehr in diesem Zuge auch an Missionen in Jordanien und dem Luftraum über Syrien. Das deutsche Kontingent in diesen Gebieten umfasst derzeit 415 Männer und Frauen. Geführt wird es aus Jordanien, dort sind rund 280 Soldaten stationiert.



Quelle: dpa