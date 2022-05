Die Liste sei bisher "nur einem kleinen Kreis zugänglich, weil man sich über die Fragen, welche Systeme beschafft werden, am Schluss noch Klarheit in der Koalition und der Union verschaffen will", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im ZDF-Morgenmagazin. "Das konkretisiert sich aber am heutigen Tag", kündigte er an.