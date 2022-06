Bundeswehr-Sondervermögen : Wohin gehen die 100 Milliarden?

Die größte Reform für die Bundeswehr seit Jahrzehnten nimmt ihre wichtigste Hürde schon ein paar Tage vor der großen Bundestagsdebatte am Freitag - fast unbemerkt in Raum 2700, wo der Verteidigungsausschuss tagt. Es ist Mittwochabend, bis zur Abstimmung sind es noch zwei Tage. Am Morgen hatte die CSU plötzlich verkündet, sie habe noch Beratungsbedarf. Aber am Abend ging es dann ganz schnell. Schon nach wenigen Minuten war klar, das Sondervermögen kommt zur Abstimmung, wird am Freitag im Parlament beschlossen.