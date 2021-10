Die Bundeswehr hat in der vergangenen Woche zumindest versucht, erste Lehren zu ziehen. Was von dieser Tagung in Erinnerung blieb, war die Ratlosigkeit unter hohen Militärs. Warum liefen jene afghanischen Soldaten und Polizisten in Scharen davon, kaum dass die Bundeswehr und die Alliierten Afghanistan verlassen hatten? Warum waren Jahre der Ausbildung und Zusammenarbeit, war all die finanzielle Unterstützung so wenig nachhaltig?