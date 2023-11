Alle drei Streitkräfte seien in den letzten Jahrzehnten auf asymmetrische Einsätze "out of area" wie in Afghanistan, Mali oder in Niger eingestellt worden und weniger auf Bündnisverteidigung und Kriege gegen ähnlich starke Gegner. In allen drei Staaten gebe es keine ausreichenden Munitionsvorräte. Fazit der Wissenschaftler: Global gesehen seien die drei Länder gut vergleichbar.