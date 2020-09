Was seine Eltern ihm vor einigen Tagen erzählt hätten, sei äußerst besorgniserregend, sagt Burak Çopur. Es sei am vergangenen Montag gewesen, als sein Vater in der Türkei einen Anruf auf seinem Handy bekam. Der Mann habe sich als Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT vorgestellt, der für Nordrhein-Westfalen zuständig sei.