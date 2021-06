Burkina Faso: Mindestens 100 Tote bei Angriff

Bei einem Überfall in Burkina Faso sind mindestens 100 Menschen getötet worden. Der "barbarische Angriff" habe sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet, schrieb Präsident Roch Kabore auf Facebook. Bewaffnete hätten das Dorf Solhan in der nördlich gelegenen Sahel-Region angegriffen. Sicherheitskräfte seien bereits unterwegs, um die Täter aufzuspüren. Der Präsident ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.