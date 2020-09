Am unteren Teil der Hausfassade von Francois (*Name geändert) lässt sich nachvollziehen, wie hoch das Wasser noch Anfang des Jahres stand. Die unteren 50 Zentimeter sind in einen dunkleren Farbton getaucht. Die Risse in den Wänden im Inneren des kleinen, einfach gebauten und eingerichteten Hauses hat er selbst verputzt.