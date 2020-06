Burundis Präsident Nkurunziza ist tot

Noch am Samstag habe Nkurunziza an einem Volleyballmatch teilgenommen, bevor er in der Nacht in ein Krankenhaus in der Stadt Karuzi eingeliefert worden sei. Nach kurzzeitiger Besserung habe er am Montag völlig überraschend einen Herzstillstand erlitten, nach dem Ärzte ihn nicht mehr hätten reanimieren können.