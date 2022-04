Laut russischer Regierung hätten sich alle ihre Truppen bereits am 30. März aus Butscha zurückgezogen, zur gleichen Zeit berichteten ukrainische Medien und internationale Beobachter aber noch von Kämpfen. "In den vergangenen 24 Stunden gingen die Kämpfe in ganz Butscha, Makariw und Hostomel weiter", schreibt etwa das Institute for the Study of War in seiner Tageszusammenfassung für den 31. März.