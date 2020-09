Die Panne bei der Auszählung ist eine Blamage für die Demokraten. Ein Fehlstart, der für Präsident Trump einen Senkrechtstart ins Wahljahr bedeutet. Er reagiert mit Hohn und Spott auf die Iowa-Misere der Demokraten, eine Partei, die noch nicht mal eine Vorwahl organisiert bekommt. Auch Mitbewerber Michael Bloomberg, der sich bis zum Super Tuesday aus den Vorwahlen heraushält, sieht seine Chance gegen die restlichen Demokraten gekommen: Er hat bereits angekündigt, seinen finanziellen Einsatz für Wahlwerbung zu verdoppeln, sein Team wird er auf 2.000 Personen aufstocken.



Die Vorwahl in Iowa könnte das Vertrauen der Wähler in das US-Wahlsystem insgesamt erschüttern. Dazu tragen auch die Spitzenkandidaten selber bei: Dass sich Bernie Sanders und Pete Buttigieg jeweils in der Nacht mit Hilfe eigener Zahlen zum Sieger erklärten, setzt die Glaubwürdigkeit der Iowa-Wahl vollends aufs Spiel.