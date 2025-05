Carsten Schneider: Wer ist der neue SPD-Umweltminister?

Lars Klingbeil ist bereits vergangene Woche vom Parteivorstand benannt worden. Der 47-Jährige ist damit klar die Nummer eins in der SPD, trotz der Wahlschlappe im Februar.

Schneider bisher als Finanzexperte bekannt

Schneider gehört wie Klingbeil innerhalb der SPD dem konservativen "Seeheimer Kreis" an. 1998 zog er als damals jüngster Abgeordneter in den Bundestag ein. Er beschäftigte sich vor allem mit Finanzen und dem Bundeshaushalt.

Da Schneider im Umweltbereich ein unbeschriebenes Blatt ist, wird darüber spekuliert, ob der langjährige Staatssekretär Jochen Flasbarth, der als kompetent in Klimaschutzfragen gilt, wieder ins Umweltministerium zurückkehrt. In der Ampel-Koalition hatte das Umweltressort den Bereich Klimaschutz an das Wirtschaftsministerium unter Habeck abgeben müssen. Nun sollen die Klimaschutzabteilungen wieder zurück ins Umweltministerium kommen, wodurch das Ressort wieder aufgewertet wird.