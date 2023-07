Im Moment ist die Lage so, in jedem Landtag in Deutschland, in jedem Kommunalparlament gibt es Mehrheiten ohne die AfD. Und Herr Merz versucht sich jetzt hier an Ablenkungsmanövern. Natürlich kann man mit dem AfD-Landrat in Sonneberg - und muss man auch nach der Geschäftsordnung mit ihm über das Zustandekommen der Tagesordnung im Kreistag sprechen, welche Anträge wann besprochen werden.